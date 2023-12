Der DAX hat im November 9,5 Prozent und damit kräftig zugelegt. Die Kauflaune der Anleger wurde am Aktienmarkt zum Jahresende also nochmal besonders deutlich. Aber wie lange steigen die Kurse noch? Darüber spricht Christoph Zwermann in der Zwermann-Analyse. Der Börsenexperte ordnet die jüngsten Konjunkturdaten in Form der Verbraucherpreise aus Deutschland und der Eurozone ein. Außerdem betrachtet Zwermann den DAX, Dow Jones, Nasdaq und Bovespa aus technischer Sicht. Welche Werte sich derzeit für eine Investition anbieten, erfahren Sie im Interview.