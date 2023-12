Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 01/24Sonntag, 31.12.Bitte Programmänderungen und neuen Ausdruck beachten:4.55"heute-show"-Online ClipKampf gegen den FachkräftemangelLarissa als AnlagenmechanikerinDeutschland 20235.00heute-show history - Oh Mann, ... 60 Jahre Frauen im ZDF(ZDF 29.12.2023)Deutschland 20235.20Ruf der Wildnis-6.40(Call of the Wild)Bill Hale Christopher LloydRyan Ariel GadeJack Kameron KnoxHeep Timothy BottomsOzz Devon GrayeTracy Aimee TeegardenSheriff Taylor Veronica CartwrightHatcher Wes StudiRegie: Richard GabaiUSA 2009(Der Spielfilm "Ruf der Wildnis" von 1972 entfällt.)Montag, 01.01.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.40 Shalako8.20 Scotland Yard jagt Dr. Mabuse9.50 Der Henker von London(Weiterer Ablauf ab 11.20 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5662884