TAGESVORSCHAU/Samstag, 2. bis Montag, 4. Dezember (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 4. Dezember 2023 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +17,0 Mrd Euro zuvor: +16,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm Importe PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger, Eröffnung des Bioökonomieforums 2023, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 DE/Continental AG, Kapitalmarkttag 13:00 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)/Quartalsbericht *** 14:35 AE/EZB-Direktor Elderson/Interview bei Konferenz des Network for Greening the Financial Sector (15:30 Panel-Teilnahme) *** 15:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde/Rede und Q&A bei Konferenz der Academie des sciences, EZB *** 15:40 DE/Bundeskanzler Scholz, brasilianischer Präsident Lula, Teilnahme am Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftsforum, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: +2,8% gg Vm - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Justiz- und Innenminister ===

