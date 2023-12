Berlin (ots) -Private Träger in der Eingliederungshilfe schaffen die benötigten neuen Kapazitäten für die Versorgung von Menschen mit Behinderungen. Das machte die in Berlin stattfindende zweitägige 21. bpa-Fachtagung für Angebote der Eingliederungshilfe deutlich."Es sind gerade die privaten Einrichtungen, die neue Konzepte entwickeln und damit attraktive Arbeitsplätze ebenso schaffen wie zeitgemäße Versorgungsstrukturen", sagte das für die Eingliederungshilfe zuständige Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Christof Schaefers.Diese Entwicklung sei weiterhin notwendig, um die Versorgung von Menschen mit Behinderungen in Deutschland flächendeckend zu sichern, so Schaefers mit Blick auf die aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Einrichtungen. Diese hatte auch eine Studie der Bank für Sozialwirtschaft belegt. Danach haben mehr als zwei Drittel der Unternehmen ihre Kapazitäten bereits reduziert."Kostensteigerungen in allen Bereichen, die zum Teil nicht angemessen refinanziert werden, und ein zunehmender Personalmangel bringen viele Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Not. Angesichts des bestehenden erheblichen Unterstützungsbedarfes von Menschen mit Behinderungen ist das höchst problematisch und bringt zusätzlichen Druck in die Familien."Schaefers forderte Länder und Kommunen auf, jetzt ihrer Verantwortung nachkommen und strukturelle Maßnahmen zur Personalsicherung, zur Entbürokratisierung und zur Sicherung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit der Anbieter umsetzen.Pressekontakt:Norbert Grote, bpa-Hauptgeschäftsführer,Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5662888