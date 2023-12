Dass der Preisdruck in der Eurozone und auch Deutschland stärker nachlässt als erwartet, hat im Anleihemarkt für niedrigere Renditen gesorgt. Der schwache US-Dollar macht darüber hinaus US-Dollar-Bonds interessant. 1. Dezember 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ein so starker Rückgang war nicht erwartet worden: Auf nur noch 2,4 Prozent ist die Inflationsrate im Euroraum im November gefallen. Auch in Deutschland ist die Rate deutlich zurückgegangen, und zwar von 3,8 Prozent auf 3,2 Prozent. Die Interpretation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...