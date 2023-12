Börsen News: Investieren in Wachstum - drei heiße US-Kandidaten für 2024

Vielen Anleger legen beim Investieren den Fokus auf Wachstum. In einer Zeit, in der High-Growth-Strategien allgemein zunehmend an Bedeutung gewinnen und dennoch dank starker Zinsanhebungen temporär nicht wirklich attraktiv waren, bieten zahlreiche Unternehmen interessante Chancen für Anleger, die bereit sind, in zukunftsweisende Technologien und Markttrends zu investieren. Angesichts des dynamischen Wirtschaftsumfelds und der raschen technologischen Fortschritte, könnten diese Aktien das Potenzial besitzen, überdurchschnittliches Wachstum zu generieren. Dabei ist es wichtig, sowohl die Risiken als auch die enormen Chancen, die mit Investitionen in Wachstumsunternehmen einhergehen, zu evaluieren.

Doch welche drei US-Unternehmen sind heiße Kandidaten für das Jahr 2024?

Salesforce

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Customer-Relationship-Management-Lösungen und eines der Top-KI-Unternehmen der Welt. Die jüngsten Quartalszahlen haben erneut gezeigt, das Salesforce weiterhin ein Unternehmen mit High-Growth-Potenzial ist. Das Unternehmen hat sich durch innovative Softwarelösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen effizienter zu gestalten und zu analysieren, eine dominante Marktposition erarbeitet. Die zunehmende Digitalisierung von Geschäftsprozessen treibt die Nachfrage nach CRMs, insbesondere in der Cloud, weiter an. Salesforce profitiert von diesem Trend durch kontinuierliche Innovationen und Erweiterungen seines Produktportfolios, einschließlich KI-gestützter Analysetools und Integrationen mit anderen Plattformen. Ein starker Ausblick prädestiniert die Salesforce Aktie auch für das kommende Jahr 2024.

Eine umfassende Berücksichtigung der alternativen Daten vergibt ein Buy-Rating für die Salesforce Aktie. Das Sentiment schwächte sich zwar zuletzt ab, dennoch offenbart die grundsätzliche Stimmung weiteres Potenzial.

Duolingo

Duolingo ist eine global führende Plattform im Bereich der Sprachlern-Apps und hat sich als ein High-Growth-Unternehmen etabliert. Der Erfolg basiert auf einem einzigartigen, spielerischen Ansatz beim Sprachenlernen, der Millionen von Nutzern weltweit anspricht. Die App nutzt gamifizierte Lerneinheiten, um das Erlernen neuer Sprachen unterhaltsam und effektiv zu gestalten. Dieses innovative Konzept hat Duolingo zu einem der beliebtesten Tools für Sprachinteressierte gemacht. Die Globalisierung treibt die Nachfrage nach Sprachlern-Software an.

In einer zunehmend globalisierten Welt, in der mehrsprachige Fähigkeiten immer wertvoller werden, trifft Duolingo auf einen wachsenden Markt. Zudem erweitert das Unternehmen stetig sein Angebot, indem es neue Sprachen und Funktionen hinzufügt und in KI-Technologien investiert, um das Lernerlebnis zu personalisieren und zu verbessern. Duolingos kontinuierliche Innovation der Plattform positioniert das Unternehmen ideal, um auch in Zukunft bedeutendes Wachstum zu verzeichnen.

AltIndex-Daten sehen starkes Potenzial für die Duolingo Aktie, die ein Buy-Rating bekommt. Insbesondere das Branding ist stark. Zugleich überzeugen auch der Geschäftsausblick und das Sentiment, das sich auch innerhalb der Peer Group auf einem hohen Niveau befinden.

Celsius

Celsius Holdings ist bekannt für die kreative Linie von Fitnessgetränken. Die Marke Celsius hat sich erfolgreich im schnell wachsenden Markt für gesundheitsorientierte, funktionale Getränke etabliert. Das Unternehmen unterscheidet sich durch wissenschaftlich fundierte Produkte, die nicht nur Energie liefern, sondern auch den Stoffwechsel fördern und gesunde Lebensstile unterstützen. Dieser Fokus auf Gesundheit und Fitness trifft den Nerv der Zeit, denn Verbraucher suchen zunehmend nach Produkten, die sowohl funktional als auch gesundheitsfördernd sind.

Das KI-Analysetool AltIndex zeigt ein zuletzt anziehendes Sentiment. Dennoch sind insbesondere Webpage-Traffic und die Bewertung des Geschäftsausblicks stark rückläufig, Damit reicht es nur für ein Hold-Rating für die Celsius Group Aktie.

