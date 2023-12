© Foto: Unsplash



Im Gegensatz zu Gold haben die Aktien von Goldminenbetreibern ein dürftiges Jahr hinter sich. Doch die historischen Daten zeigen: In solchen Fällen bestehen hohe Kurspotenziale.Trotz Hochzinsphase hat es der Goldpreis erneut über die Marke von 2.000 US-Dollar geschafft. Am Freitag mussten Anleger knapp 2.045 US-Dollar für eine Unze des Edelmetalls bezahlen. Vor einem Jahr waren es noch knapp 1.770 US-Dollar - ein Plus von mehr als 15 Prozent. Grund für die derzeitigen Goldrallye sind vor allem die Hoffnungen auf sinkende Leitzinsen. Sollte die Fed Zinsen senken, dann sinken auch die Zinsen von Konkurrenzprodukten, wie zum Beispiel Anleihen, und das macht wiederum Gold als Anlageform …