© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



Cash als Anlageklasse zieht Investoren an. Ob sich der Trend im kommenden Jahr ändern könnte, und wohin die Cash-Billionen dann fließen, darüber gehen die Meinungen auseinander.Tages- und Festgeldangebote sowie Geldmarktfonds werfen seit der Zinswende eine profitable Rendite ab - weshalb viele Investoren ihr Geld zuletzt in Cash gehalten haben, statt es zu investieren. Cash mit Rendite, die sogar die von Aktien im vierten Quartal des Jahres übertreffen könnte, so lauteten bis vor Kurzem die Prognosen. Nun wendet sich das Blatt: Ein Teil der rund sechs Billionen US-Dollar Cash-Bestände könnte möglicherweise bald in "sorgfältig ausgewählte Risikoanlagen" umgeschichtet werden, sagt Ali Dibadj, …