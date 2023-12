Minenfirmen bekommen Kapital von Royalty-Unternehmen. Dafür erhalten diese Lizenzgebühren oder einen bestimmten Anteil an der Produktion. Das Bergbaurisiko, also die Entwicklung der Mine, liegt dabei zum größten Teil bei den Minenfirmen. Der Goldpreis hat wieder einen Sprung nach oben gemacht. Damit ist Gold so teuer wie seit letztem Mai nicht mehr. Zum einen sind es die gesunkenen Renditen bei den Staatsanleihen, zum anderen machen sich Konjunkturängste immer mehr breit. Und im Euroland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...