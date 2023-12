Dass Uran gebraucht wird und begehrt ist, lässt sich leicht an der Preisentwicklung ablesen. Das Pfund Uran kostet nun fast 81 US-Dollar. Europa, die USA und Asien setzen auf die saubere Kernkraft. Eine sichere Energieversorgung ist bei weitem noch nicht überall auf der Erde gegeben. Und der Energiebedarf steigt weltweit an. Zwar hat er sich 2022 verlangsamt (+2,1 Prozent), jedoch blieb er über der durchschnittlichen Wachstumsrate der Jahre 2010 bis 2019. Das Jahr 2022 war in Europa geprägt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...