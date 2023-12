Die weisse Pracht war jedoch nicht zur Freude aller: Sie führte zu Verkehrsunfällen und Problemen im Bahn- und sogar Flugverkehr.Bern - Pünktlich zum ersten Adventswochenende hat in grossen Teilen der Schweiz der Winter so richtig Einzug gehalten. Die weisse Pracht war jedoch nicht zur Freude aller: Sie führte zu Verkehrsunfällen und Problemen im Bahn- und sogar Flugverkehr. So mussten am Samstag zahlreiche Flüge nach München annulliert werden, weil dort der Flugbetrieb wegen des Schnees eingestellt worden war.

