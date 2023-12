BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissarin Jutta Urpilainen zieht sich vorübergehend aus der EU-Kommission zurück, um bei den finnischen Präsidentschaftswahlen im Januar zu kandidieren. Ihr wurde unbezahlter Urlaub gewährt, wie die EU-Kommission am Samstag in Brüssel mitteilte. Ihre Aufgaben im Bereich der internationalen Partnerschaften wird derweil Kommissionskollege Margaritis Schinas übernehmen.

Die Präsidentschaftswahl in Finnland findet am 28. Januar 2024 statt. Bislang haben unter anderem der Ex-Regierungschef Alexander Stubb, der frühere grüne Außenminister Pekka Haavisto und der ehemalige EU-Währungskommissar Olli Rehn ihren Hut in den Ring geworfen. Auch der rechtspopulistische Parlamentspräsident Jussi Halla-aho will als Kandidat seiner Partei Die Finnen antreten. Der bisherige Präsident Sauli Niinistö darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal kandidieren./rew/DP/he