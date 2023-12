Bei Build Your Dreams-Anteilseignern geht derzeit das Schreckgespenst um. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Minus von 10,71 Prozent. fünf der fünf Sitzungen beendete das Wertpapier im roten Bereich. Dabei erwischte Build Your Dreams am Mittwoch mit einem Minus von 3,18 Prozent am heftigsten. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...