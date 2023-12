Die Healthcare Expo Taiwan, die derzeit vom 30. November bis zum 3. Dezember 2023 in der Nangang Exhibition Hall 1 stattfindet, wird die Landschaft der KI im Gesundheitswesen auf globaler Ebene neu definieren. Die diesjährige Ausgabe rühmt sich der bemerkenswerten Teilnahme von 650 Unternehmen, die 2.300 Stände belegen, und hat die Aufmerksamkeit führender Technologieunternehmen und Krankenhäuser im gesamten asiatisch-pazifischen Raum auf sich gezogen.

Expand businesses into growing markets in the APAC region with Healthcare+ Expo Taiwan. Join medical institutes and companies in the fields of medtech, biotech and healthcare to promote products, build partnerships and seize supply-demand opportunities. (Graphic: RBMP IBMI)