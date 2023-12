EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

pferdewetten.de AG: sportwetten.de-Shop Nummer 100



04.12.2023 / 07:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: sportwetten.de-Shop Nummer 100 Erster großer Milestone erreicht

Akquisition weiterer rund 28 Shops "im Paket" per April 2024 Düsseldorf, den 04. Dezember 2023 Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass der bereits 100. sportwetten.de-Shop eröffnet wurde. Diese Jubiläumszahl wurde durch den neuen Shop in Overath bei Köln erreicht. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Seit Mitte des 2.Quartals 2023 sind wir mit der Eröffnung neuer Shops so richtig in Schwung gekommen. Ende September verzeichneten wir noch 83 sportwetten.de-Läden, heute sind wir sehr glücklich, mit der "Nummer 100" einen ersten Meilenstein erreicht zu haben. Ein herzliches Willkommen allen Shop-Partnern, die mit uns zusammen auf dem Wachstumspfad sind." Per Jahresende geht die pferdewetten.de AG von 114 Shops aus. Auch das Ziel, bis 2026 die Nummer 2 im deutschen Sportwetten-Retailmarkt zu werden, gilt unverändert. Dazu passt, dass die pferdewetten.de AG mit der im Raum Köln ansässigen Familie Agirbas eine Absichtserklärung unterzeichnet hat. Demnach wechseln zum 01. April 2024 rund 28 Standorte zu sportwetten.de. Pierre Hofer: "Ich danke der Familie Agirbas für diesen Vertrauensvorschuss! Wir freuen uns ungemein, dass sich ein solch renommierter Standortbetreiber für unser Produkt entschieden hat." Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



04.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com