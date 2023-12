Während Bitcoin über 40.000 $ explodiert, könnte dieser Stake-2-Mine-Coin über 2000 % Rendite bringen

Der Bitcoin Kurs bleibt bullisch. In der vergangenen Nacht gelang nun auch der charttechnisch indizierte Ausbruch über 40.000 $, nachdem sich das Chartbild bereits gestern stark aufgehellt hat. Bitcoin gewinnt weiter an Momentum, zahlreiche Altcoins folgen, obgleich die relative Stärke erneut offensichtlich wird. Denn in den letzten 24 Stunden ist nach Daten von Coingecko der Bitcoin sogar der stärkste Top 20 Coin. Der Bitcoin führt die Erholung am digitalen Währungsmarkt weiterhin an, mit dem Sprung über 40.000 $ rückt der Krypto-Space wieder in andere Sphären. Denn die psychologisch wichtige Kursmarke offenbart das gigantische Potenzial, das Anleger mit einem Kauf von BTC erhalten. Allein im laufenden Jahr gab es eine Wertsteigerung von fast 140 %. Der Bitcoin ist die beste Assetklasse der Welt in 2023.

Während der Bitcoin also kurzfristig weiter Potenzial hat und der Kurs über 40.000 $ verharren und sogar noch zulegen dürfte, positionieren sich auch neue Projekte für einen bullischer werdenden Gesamtmarkt in 2024. Besonders spannend scheint, wenn diese eine innovative Lösung für ein reales Problem bieten und zugleich noch Nachfrage am Markt generieren. Denn beides ist für nachhaltigen Erfolg wichtig, beides ist bei Bitcoin Minetrix der Fall.

Aus diesem Grund sehen Analysten hier zunehmend Kurspotenzial und halten eine 2000 % Rendite in 2024 für möglich - derartige Potenziale gibt es bei korrelierend steigenden Risiken nur im Bereich der kleineren Kryptos, während der Bitcoin auch 2024 das unangefochtene Basis-Investment bleiben wird.

Bitcoin erreicht neues Jahreshoch: Das ist der Grund

Die Gründe für kurzfristige Kurssteigerungen an den Finanzmärkten sind oft nicht eindeutig identifizierbar. Denn diese können aus einer Vielzahl von Faktoren resultieren, darunter charttechnische Indikatoren, fundamentale Ereignisse oder eine Kombination aus beidem.

Dennoch scheint aktuell naheliegend, warum der Markt in den letzten Wochen stetig nach oben läuft. Denn die Anleger preisen einen Bitcoin-ETF in den Kurs von BTC ein. Die Entscheidung wird zwischen dem 08. und 10. Januar erwartet - ein positiver Bescheid soll mittelfristig institutionelles Kapital in den Markt bringen, so wie es bei Gold gelang. Dabei verweist der renommierte Krypto-Analyst Willy Woo, dass es nach dem ersten Gold-ETF acht Jahre lang nur steigende Kurse gab.

It's very likely we are on the eve of a Bitcoin spot ETF.



The first commodity ETF was SPDR Gold Trust. It provided a simple way for investors to access gold in their portfolio. When it launched gold went on to an 8 year rally with no single down year between 2005 - 2012. pic.twitter.com/UjAXlSiccW - Willy Woo (@woonomic) December 4, 2023

Kurzfristig sehen Analysten weiteres Kurspotenzial. Denn verbreitet ist die Ansicht, dass der Bitcoin noch in 2023 - also vor einer ETF-Zulassung - Kurse zwischen 45.000 und 50.000 $ erreichen könne.

Playbook still stands$BTC - $48,500$ETH -$3,350



Then a pull back.



Then alts go crazy. - Jacob Canfield (@JacobCanfield) December 3, 2023

Bitcoin Minetrix vor 5 Millionen $: Nachfrage bleibt, Stake-2-Mine revolutioniert das Mining

Dennoch gibt es auch Probleme. Denn das Bitcoin Mining steht vor mehreren Herausforderungen, darunter hoher Energieverbrauch, steigende Betriebskosten und der Zugang zu effizienter Hardware. Der intensive Energiebedarf führt zu Umweltbedenken, während die steigenden Kosten und die Notwendigkeit spezialisierter Ausrüstung den Einstieg für kleinere Akteure erschweren. Zudem erhöht die Zentralisierung von Mining-Aktivitäten in bestimmten Regionen das Risiko von regulatorischen Einschränkungen und Machtungleichgewichten. Das Bitcoin-Mining ist nicht mehr so dezentral, wie es ursprünglich mal sein wollte.

Das Stake-2-Mine-Projekt Bitcoin Minetrix möchte nun die Probleme des traditionellen Bitcoin Minings adressieren. Durch ein tokenisiertes und dezentralisiertes Konzept will es das Mining effizienter und zugänglicher machen. Indem es die Teilnahme über Token ermöglicht, können auch kleinere Investoren am Mining-Prozess teilhaben. Dies fördert eine breitere Verteilung der Mining-Macht und reduziert das Risiko der Zentralisierung. Zudem könnte die Nutzung innovativer, energieeffizienter Technologien die Umweltbelastung des Bitcoin Minings verringern, was das Projekt zu einer bullischen Entwicklung für die Krypto-Community macht.

Aktuell wurden über 4,7 Millionen $ investiert, bei einer Staking-Rendite von 105 % APY direkt nach dem Kauf der BTCMTX Token. Die nächste Preiserhöhung findet in 72 Stunden statt. Bis dahin haben Anleger noch die Möglichkeit, BTCMTX für 0,012 $ zu erwerben, diese dann zu staken und schon bald passiv am Bitcoin-Mining teilzunehmen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.