FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BPEO XE6P LU0602539867
AB/FROM ONWARDS 04.12.2023 08:02 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORDEA 1-EM.STARS EQ.BPEO XE6P LU0602539867
AB/FROM ONWARDS 04.12.2023 08:02 CET