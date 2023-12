NIQ Activate ermöglicht es Einzelhändlern, ihre eigenen Daten zu nutzen, um ihre Umsätze zu steigern

NIQ, der weltweit führende Anbieter von Mess- und Analyseverfahren, hat bekannt gegeben, dass EROSKI, die erste genossenschaftliche Einzelhandelsgruppe in Spanien und führend im Norden des spanischen Marktes, eine Vereinbarung zur Implementierung von NIQ Activate unterzeichnet hat. Mit dieser Vereinbarung ist EROSKI die erste Einzelhandelskette in Spanien, die NIQ Activate einsetzt.

NIQ Activate, eine SaaS-Plattform auf KI-Basis, ermöglicht sinnvolle Interaktionen zwischen Einzelhändlern, Marken und Kunden. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den Umsatz zu steigern, die Kundenbindung zu fördern, die Zusammenarbeit mit der Marke zu stärken und damit die Gesamtrentabilität zu verbessern. Die Kunden profitieren von maßgeschneiderten Angeboten, einem verbesserten Einkaufserlebnis und ansprechender Werbung, die mit den Treueprogrammen von EROSKI wie EROSKI Club und Club Caprabo abgestimmt ist.

"Die NIQ Activate Personalisierungslösung nutzt unsere gut etablierten Kundenbindungsprogramme und dient als Erweiterung unserer Kundenakquisitionsbemühungen. Sie hilft uns, unsere Initiativen zu erweitern und ihnen die individuellen Angebote, die sie benötigen, zur richtigen Zeit und über die richtigen Kanäle zur Verfügung zu stellen", erklärt Iker Pérez de Arenaza, Director of Customer and Club Development bei EROSKI.

NIQ Activate, eine technologiegesteuerte SaaS-Plattform, bietet eine einheitliche Benutzeroberfläche und ein einheitliches Benutzererlebnis. Es unterstützt Einzelhändler, indem es Einblicke in die Lieferkette, Kunden und Kategorien nutzt und eine Komplettlösung für personalisierte Erlebnisse bietet. Das KI-gestützte System nutzt prädiktive Analysen, um das Kaufverhalten jedes einzelnen Kunden zu entschlüsseln und so eine gezielte und personalisierte Ansprache zu ermöglichen. Seine selbstlernenden Algorithmen passen sich an Verhaltensänderungen an und gewährleisten Skalierbarkeit für große Kundenstämme. Die Cloud-basierte Infrastruktur der Plattform garantiert den sofortigen Zugriff auf umfangreiche Einzelhandelsinformationen und Analysen und sorgt für eine nahtlose Verarbeitung ohne Verzögerungen.

"EROSKI ist eine Vertriebskette, die sich zum Ziel gesetzt hat, ihren Kunden ein zunehmend personalisiertes Angebot zu unterbreiten. Wir freuen uns, dem Unternehmen dabei zu helfen, sein kundenorientiertes Omnichannel-Personalisierungsprogramm zu erweitern", sagt Ángela López Antón, Retail Analytics Director bei NIQ.

Xavier Facon, SVP Retail Media bei NIQ, fügt hinzu: "Führende Einzelhändler gehen von produktzentrierten zu kundenorientierten Strategien über, die durch Personalisierung gestärkt werden, und EROSKI ist in Spanien führend dabei. Einzelhändler, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen, sollten ihre Investitionen in die Personalisierung beschleunigen, um das Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu verbessern, indem sie die Analyse und Aktivierung von Verbraucherdaten nutzen. Wir freuen uns, von EROSKI ausgewählt worden zu sein, um die Kundenbindung zu erhöhen und ihre Position auf dem Markt zu stärken."

Weitere Informationen über NIQ Activate oder um eine Demonstration zu sehen, besuchen Sie bitte die NIQ Activate Website.

Über NIQ

NIQ ist das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schloss sich NIQ mit GfK zusammen und vereinte damit die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View

NIQ ist ein Portfoliounternehmen von Advent International, das in mehr als 100 Märkten tätig ist und mehr als 90 der Weltbevölkerung abdeckt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte NIQ.com.

Über EROSKI

EROSKI ist die führende genossenschaftliche Vertriebsgruppe in Spanien und einer der Marktführer im Norden des spanischen Marktes. Das Handelsnetz umfasst etwa 1.500 Filialen, darunter Supermärkte, Hypermärkte, Cash Carry und Online-Supermärkte, sowie Tankstellen, Sportgeschäfte und andere Non-Food-Geschäfte. Außerdem hat das Unternehmen mehr als 5 Millionen Kundenpartner und mehr als 29.000 Mitarbeiter, zusätzlich zu den Mitarbeitern in den mehr als 600 Franchise-Geschäften.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231204166294/de/

Contacts:

NIQ Pressekontakt: Sebastien Monard sebastien.monard@nielseniq.com

EROSKI PRESSESTELLE NORTHERN COUNCILLORS: Joana G. Landazabal comunicacion@eroski.es