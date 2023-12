SEOUL (dpa-AFX) - Korean automobile major Hyundai Motor Company (HYMTF.OB) announced on Monday that its sales for November has increased 5 percent from last year.



Total sales rose to 365,576 units from 348,280 over a year ago.



Sequentially, total sales decreased 3.1 percent in November to 365,576 units from 377,335 units in October.



Hyundai shares closed at 181,600 KRW, down 0.66% in Korea today.



