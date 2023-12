Die Digitalwährung Bitcoin ist am Montag erstmals seit Mai 2022 wieder über die Marke von 40.000 US-Dollar geklettert. Das treibt den Kurs an!Die Kryptowährung Bitcoin hat am Wochenende ihre Erfolgsrallye fortgesetzt und dabei die Marke von 40.000 US-Dollar geknackt. Am frühen Montagmorgen wurde ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp zu einem Preis von 41.470 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 5,2 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Mit diesem jüngsten Anstieg übertrifft Bitcoin nun einen Marktwert von beeindruckenden 800 Milliarden US-Dollar. Erst vor etwa einem Jahr lag der Kurs von Bitcoin inmitten von Turbulenzen am Kryptomarkt, insbesondere durch Probleme bei der …