Braunschweig (ots) -Am 5. Dezember 2023 ist es wieder so weit: Der bundesweite Engagement-Preis LupoLeo Award startet zum dritten Mal. Gesucht werden Akteure in Deutschland, die sich in herausragender Weise für Kinder und Jugendliche engagieren. Zum offiziellen Start der Bewerbungsphase für gemeinnützige Projekte laden wir Sie herzlich zu unserem digitalen Medien-Kick Off am 5. Dezember 2023 von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr ein. Das Einladungsschreiben befindet sich im Anhang.Über den LupoLeo AwardDer bundesweite Engagement-Preis wurde erstmals 2019 von der Volksbank BRAWO anlässlich des 15. Geburtstags des Kindernetzwerks der BRAWO GROUP, United Kids Foundations, initiiert und zeichnet herausragendes Engagement für Kinder und Jugendliche in Deutschland aus.Er wird in drei Kategorien verliehen: "Projekt-Award" (drei Preise), "Wahre Helden" (ein Preis) und "Persönlichkeit des Jahres" (ein Preis). Insgesamt werden Fördermittel von 100.000 Euro an die Preisträgerinnen und Preisträger vergeben. Die Verleihung des LupoLeo Award 2024 findet am 23. November 2024 im Staatstheater Braunschweig statt.Thema des LupoLeo Awards 2024: "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde." Es werden daher Projekte gefördert, die die Schnittstelle zwischen dem Klimaschutz und der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen adressieren. Denn Kinder und Jugendliche können nur gesund sein, wenn die Erde gesund ist.Der LupoLeo Award ist ein Leuchtturm-Projekt im CSR-Engagement der BRAWO GROUP. Er wird im Rahmen von United Kids Foundations veranstaltet und in Kooperation mit der EngagementZentrum GmbH und dem gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus Phineo gAG umgesetzt. Idee, Konzept und Strategie erfolgt durch die Münchner Agentur lübMEDIA GmbH. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.lupoleo.de (https://www.united-kids-foundations.de/lupoleo-award/lupoleo-award-2024).Moderiert wird die Veranstaltung von TV-Moderator Wolfram Kons (https://www.youtube.com/watch?v=uqxAWLMWGtg).Mit dabei sind außerdem die LupoLeo Award-lnitiatoren Jürgen Brinkmann (Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO) und Robert Lübenoff (Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation).Es gibt Videobotschaften der Jury-Vorsitzenden Dr. Brigitte Mohn (Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung), den Jury-Mitgliedern Dr. Eckart von Hirschhausen und Annette Heuser (Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes deutscher Stiftungen), Comedian und Vorjahres-Preisträger Bülent Ceylan und dem Sieger-Projekt 2022 Villa Wertvoll aus Magdeburg. Zudem stellt Felix Neureuther sein neues Projekt "Naturhelden" vor.Bitte wählen Sie sich am 5. Dezember 2023 pünktlich um 13:00 Uhr zur Videokonferenz unter diesem Link ein: www.youtube.com/watch?v=By4sEgWn 7GI (http://www.youtube.com/watch?v=By4sEgWn7GI)Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.Während des Live-Events haben Sie über die Chat-Funktion die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Nachgang finden Sie alle weiteren Informationen sowie den Projekt-Bewerbungslink für 2024 auf der Website www.lupoleo.de (https://www.united-kids-foundations.de/lupoleo-award/lupoleo-award-2024).Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!Mit herzlichen Grüßen,Jürgen Brinkmann und Robert LübenoffKontakt:Markus BeeseVolksbank BraWoWilly-Brandt-Platz 16-20,38102 BraunschweigTel.: 0531 7005-1200markus.beese@vbbrawo.deRobert Lübenoffluebmedia GmbHSylvensteinstr. 2,81369 MünchenTel: 089 74 66 14 0luebenoff@lupoleo-award.dePressekontakt:Daniel DormeyerVolksbank BraWoWilly-Brandt-Platz 16-20,38102 BraunschweigTel.: 0531 7005-1282presse@vbbrawo.deBärbel Meesluebmedia GmbHSylvensteinstr. 281369 MünchenTel: 089 74 66 1475presse@luebmedia.com