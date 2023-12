Berlin (ots) -Die AgroSolar Europe GmbH hat Hanns-Ferdinand Müller als Senior Financial Advisor gewinnen können, um mit ihm die Wachstumsstrategie der letzten Monate fortzuführen.Hanns-Ferdinand Müller ist seit 1.11.2023 bei AgroSolar Europe als Senior Financial Advisor für die Expansion in neue Märkte zuständig. Mit ihm gewinnt AgroSolar Europe einen ausgewiesenen Branchenkenner, der bereits seit 2001 in Führungspositionen für Energiekonzerne und in der Finanzbranche tätig ist. Nach seiner Zeit als Vorstandssprecher bei der RWE-Vertrieb AG war er als Gesellschafter und Beiratsvorsitzender der DZ-4 GmbH im Bereich Erneuerbare Energien tätig und hat als erster in der Branche ein Geschäftsmodell für gemietete PV-Dachanlagen & Speicher etabliert. Er verantwortete den Wachstumsprozess und späteren erfolgreichen Verkauf der DZ-4 GmbH an die ENBW im Jahr 2021.AgroSolar Europe ist einer der größten Hersteller in Deutschland auf dem Gebiet der Agri-Photovoltaik, der gleichzeitigen Nutzung einer Fläche für die Landwirtschaft und die Stromproduktion. Agri-Photovoltaik ist eine Schlüsseltechnologie für das Gelingen der Energiewende. In diesem Segment wird der nächste Wachstumsschub im Solarbereich erwartet, denn hier liegt großes Flächenpotenzial. "Bisher steht die Nutzung der Agri-Photovoltaik noch am Anfang, doch ich bin überzeugt, dass sie eine tragende Rolle beim Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft spielen wird. Diese Chance werden wir nutzen und das Geschäftsmodell weiter skalieren" erklärt Hanns-Ferdinand Müller. Und er ergänzt: "AgroSolar Europe ist der einzige Anbieter im Markt, der die vertriebliche Kompetenz und vor allem das Innovationspotenzial hat, um national und auch international Vorreiter in diesem Segment zu werden."Markus Haastert, Geschäftsführer der AgroSolar Europe GmbH: "Wir freuen uns, mit Hanns-Ferdinand Müller einen visionären Branchenkenner aus dem Energiesektor gewinnen zu können. Mit seiner Erfahrung werden wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und neue Märkte erschließen."Pressekontakt:AgroSolar Europe GmbHAnke Müller, Leitung KommunikationTel.: +49 (0)30 609 881 091 / E-Mail: a.mueller@agrosolareurope.deOriginal-Content von: AgroSolar Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172810/5663713