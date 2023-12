Köln (ots) -Bald ist es wieder so weit und das Original ist zurück: Im Frühjahr startet die 14. Staffel "Der Bachelor". Doch dieses Jahr wird alles anders, denn was ist besser als ein Bachelor? Richtig: zwei!Das gab es noch nie! RTL macht aus einem Junggesellen zwei Rosenkavaliere und die Zuschauer:innen bekommen so die doppelte Dosis Gefühle, Dating-Spaß und Drama. Es wird also mehr gedatet, mehr geknutscht und mehr gekämpft als jemals zuvor. Für die zwei Bachelors steigt der Druck: Wer kommt bei den Ladys besser an? Kommt es zu einem hitzigen Konkurrenzkampf untereinander oder entsteht eine Bromance, in der sich die Liebessuchenden gegenseitig Tipps geben? Alles ist möglich...Und es gibt noch eine Premiere: Bereits in Deutschland starten die Dates, denn beide Bachelors dürfen vor ihrer großen Reise auf Tuchfühlung gehen. Wer entspricht ihren Vorstellungen, mit wem sind sie auf einer Wellenlänge und bei welchem Blind Date ist bereits klar, dass nicht mehr draus wird? Schließlich reisen die beiden Bachelors für ihr Liebesabenteuer gemeinsam mit 22 verbliebenen Single-Ladys nach Südafrika, wo bereits Urbachelor Paul Janke nach der großen Liebe suchte. Dann heißt es: zwei Männer, eine Mission: die große Liebe finden.Wer die zwei Bachelors sind, wird RTL in Kürze bekannt geben.Produziert wird "Die Bachelors" von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt: Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deLarissa Maly: Volontärin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 151 52670068 | larissa.maly@rtl.deMarie-Theres Gühmann: Senior Bildredakteurin | T: +49 221-456-74270 | marie-theres.guehmann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5663752