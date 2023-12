EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Günter Stempfer wird Standort-Leiter Laupheim von Rentschler Biopharma



04.12.2023 / 10:00 CET/CEST

Dr. Günter Stempfer wird Standort-Leiter Laupheim von Rentschler Biopharma Laupheim, Deutschland, 4. Dezember 2023 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, einschließlich Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs), gab heute bekannt, dass mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 Dr. Günter Stempfer die Leitung des Standorts Laupheim übernommen hat. In dieser Funktion führt er das Site Leadership Team in Laupheim und ist Teil des Global Leadership Teams. Am Standort Laupheim ist Dr. Stempfer verantwortlich dafür, kontinuierlich Verbesserungspotenziale zu identifizieren, verlässlich die Entwicklung und die Produktion von komplexen Biopharmazeutika für Kunden sicherzustellen, sowie in Abstimmung mit der Erweiterten Unternehmensleitung innovative Neuerungen am Standort zu implementieren. Er berichtet an Chief Operating Officer (COO) Christiane Bardroff. Christiane Bardroff, COO von Rentschler Biopharma, sagte: "Dass wir Günter Stempfer als Site Head Laupheim gewinnen konnten, ist eine optimale Lösung und freut mich sehr! Er ist mit diesem Produktionsstandort bestens vertraut und hat mit dem hiesigen Team bereits intensiv und sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Mit der Führungsstärke und außerordentlichen fachlichen Kompetenz von Günter Stempfer werden wir operative Exzellenz an unserem Heimatstandort Laupheim gewährleisten - im Sinne von Nachhaltigkeit und Patientenversorgung." Dr. Günter Stempfer trat am 1. Januar 2022 als Head of Global Strategic Development bei Rentschler Biopharma ein. Bereits zuvor - seit Sommer 2021 - hatte er das Unternehmen im Bereich Produktion beraten und in Zusammenarbeit mit dem damaligen Company Leadership Team das operative Tagesgeschäft am Standort Laupheim geleitet. Dr. Günter Stempfer bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie mit. Verschiedene Führungspositionen, u.a. als Site Head bei Sandoz im österreichischen Kundl, als Project Director bei Novartis im französischen Huningue sowie als Director Gobal TechOps bei Polpharma in Polen, machen ihn zu einem ausgewiesenen Experten für Entwicklung und Produktion. "In all meinen Verantwortlichkeiten bei Rentschler Biopharma habe ich stets ein Ziel verfolgt: Dass wir auch bei komplexen Entwicklungs- und Produktionsaufgaben effizient, fehlerfrei und termintreu arbeiten, um unseren Kunden zu ermöglichen, wirksame Medikamente für schwerkranke Menschen zur Verfügung zu stellen. Das hochkompetente Team in Laupheim wird sich dafür voll einsetzen und ich freue mich sehr auf die Fortführung der Zusammenarbeit. Gleichzeitig werde ich auch meine starken Verbindungen zu unseren Standorten in Stevenage und Milford nutzen, um die übergreifende Zusammenarbeit und den Austausch weiter zu stärken", kommentierte Dr. Günter Stempfer.

Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.400 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. Rentschler ATMP Ltd. mit Sitz in Stevenage, UK, ist auf Zell- und Gentherapien spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook . Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Senior Director Corporate Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com .



