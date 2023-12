Der Bitcoin ist am Wochenende wieder über die 40.000-Dollar-Marke gesprungen und hat mit knapp 42.000 Dollar den höchsten Stand seit April 2022 erreicht. Der "Bitcoin Wahnsinn", wie DER AKTIONÄR in Ausgabe 44/23 vor fünf Wochen titelte, geht weiter. Vor allem die Rally bei den empfohlenen Aktien nimmt jetzt so richtig Fahrt auf.Eine Neuempfehlung in der Titelstory war Coinbase. Die Aktie der Krypto-Börse profitiert seitdem massiv von den Unsicherheiten beim beziehungsweise vom Gerichtsurteil gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...