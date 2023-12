FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- JPMORGAN: BASF, NOVOZYMES, SOLVAY, ELEMENTIS CHEMICAL 'TOP LONGS' FOR 2024 - JPMORGAN: TELECOM 'TOP PICKS' FOR 2024 DEUTSCHE TELEKOM, CELLNEX, BT GROUP



- BARCLAYS RAISES DS SMITH TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 360 (310) PENCE - BARCLAYS REINITIATES GLENCORE WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 475 PENCE - BERENBERG CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP PRICE TARGET TO 710 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 700 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2470 (2550) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WIZZ AIR TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1550 (2850)PENCE - GOLDMAN CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 280 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SOFTCAT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1540 (1565) PENCE - JEFFERIES CUTS FRONTIER DEVELOPMENTS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 170 (520) PENCE - JEFFERIES CUTS FUTURE PLC TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 730 (910) PENCE - JEFFERIES CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2300 (2600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 20 (80) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 75 (130) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 180 (360) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 400 (235) PENCE - RBC CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2500 (2700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 195 (220) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2650 (2600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 265 (200) PENCE - 'NEUTRAL'



