DAX 40 Wochenausblick: NFPs im Fokus - Rallye könnte sich fortsetzen

Ein Rückgang der Inflation hierzulande als auch in den Vereinigten Staaten verstärkte in der vergangenen Woche die Aussicht auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus dies- und jenseits des Atlantiks. Im Blickpunkt der Anleger dürften in dieser Woche vor allem die US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag stehen. Fed-Vertreter nähren Zinssenkungsfantasien - taubenhafte Rhetorik überzeugt Anleger Rückläufige Teuerungsdaten und "dovishe" Kommentare durch Fed-Vertreter haben den Zinssenkungsfantasien in der vergangenen Woche deutlich Auftrieb gegeben.

So lag die Inflation in der Alten Welt ersten Prognosen nach im November bei 2,4 Prozent und damit deutlich niedriger als die Erwartungen (2,7 Prozent).

Die Kernausgaben für den persönlichen Konsum, welche als Richtschnur für die zukünftige Inflationsentwicklung angesehen werden, notierten in der größten Volkswirtschaft der Welt mit 3,0 Prozent unter dem Vormonatswert (3,6 Prozent).

Fed-Direktor Christopher Waller hatte am vergangenen Dienstag mit taubenhaften Kommentaren für Aufwind gesorgt.

"Etwas scheint nachzugeben, und das liegt am Tempo der Wirtschaft", sagte Fed-Gouverneur Waller und wies darauf hin, dass die Oktoberdaten und die aktuellen Prognosen für den Rest des vierten Quartals auf eine Abschwächung der Aktivität hindeuten.

Fed-Chef Jerome Powell hatte die Erwartungen am vergangenen Freitag allerdings zuletzt wieder etwas gedämpft.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.