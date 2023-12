Der Anbieter von Smart SOAR präsentiert branchenführende Plattform für Sicherheitsorchestrierung auf prestigeträchtiger Veranstaltung in London

D3 Security, der führende Anbieter von Smart Security Orchestration, Automation und Response (SOAR), gab heute seine Teilnahme an der Black Hat Europe 2023 als Silver Sponsor bekannt. Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung zur Cybersicherheit findet vom 6. bis 7. Dezember im ExCeL London statt und bringt die klügsten Köpfe der Sicherheitsbranche zusammen, um die neuesten Trends, Forschungen und Technologien zu diskutieren.

Das Team von D3 Security stellt am Stand 232 seine hochmoderne Smart SOAR-Plattform vor, die sich nahtlos in die besten Sicherheitstools integrieren lässt, um eine umfassende, automatische Reaktion auf Bedrohungen zu ermöglichen. Smart SOAR steigert die Effizienz und Effektivität von Security Operations Centern (SOCs) weltweit und ermöglicht bessere Geschäftsergebnisse für Managed Security Service Provider (MSSPs).

"Die Präsenz von D3 auf der Black Hat Europe 2023 spiegelt unser großes Engagement wider, die komplexen Sicherheitsherausforderungen europäischer Unternehmen zu bewältigen", so Amardeep Dhingra, Director of Strategic Alliances bei D3 Security. "Unser schnell wachsendes Team in Großbritannien und ganz Europa hat bereits vielen erfolgreichen Unternehmen und MSSPs die unbestreitbaren Vorteile von herstellerunabhängigem SOAR erschlossen. Wir freuen uns darauf, mit Tausenden von Fachleuten aus dem Bereich der Cybersicherheit in Kontakt zu treten und ihnen zu zeigen, wie unsere Plattform die Fähigkeiten ihrer Sicherheitstools verändern kann."

Die Teilnehmer der Black Hat Europe haben die einmalige Gelegenheit, sich mit den Experten von D3 Security auszutauschen, Live-Demonstrationen ihrer innovativen Smart SOAR-Lösung zu sehen und darüber zu diskutieren, wie sie ihre dringendsten Sicherheitsprobleme lösen können. D3 Security empfiehlt den Teilnehmern, sich im Voraus anzumelden, damit genügend Zeit für ausführliche Gespräche zur Verfügung steht.

Weitere Informationen über die Präsenz von D3 Security auf der Black Hat Europe 2023 und die Möglichkeit, ein Treffen mit dem Team zu buchen, finden Sie unter info.d3security.com/upcoming-events.

Über D3 Security

Smart SOAR von D3 Security hilft dabei, viele der hartnäckigsten Probleme im Bereich der Cybersicherheit darunter Burnout bei Analysten, Alarmüberlastung und Informationssilos zu lösen. Die Plattform verwandelt separate Tools in ein einheitliches Ökosystem mit mehrstufiger Automatisierung, codeloser Orchestrierung, stabiler Fallbearbeitung und umgebungsweitem Reporting. Smart SOAR führt eine autonome Triage durch und reduziert Fehlalarme drastisch, sodass Sicherheitsteams von Unternehmen, MSSP und des öffentlichen Sektors mehr Zeit für echte Bedrohungen aufwenden können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231203124427/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei D3 Security

Walker Banerd, Director of Communications and Content

wbanerd@d3security.com