So groß wie ein Auto und mit acht Rotoren: Der Dragonfly soll Proben auf dem Titan entnehmen. Es ist das erste Mal, dass die Nasa ein mehrrotoriges Fahrzeug für wissenschaftliche Zwecke auf einem anderen Planeten einsetzen will. Anfang des Jahres hat die Nasa-Mission Dragonfly alle Kriterien der vorläufigen Entwurfsprüfung bestanden. Am 28. November gab es grünes Licht für die endgültige Konstruktion des zweifachen Quadrocopters, den Dragonfly. ...

