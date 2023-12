Straubing (ots) -



Jetzt ist in Südbayern das Chaos groß. Auch zwei Tage nach dem Schneefall fuhren am Montag im Süden des Freistaats so gut wie keine Züge, und auch die Münchner S-Bahn stand weitgehend still (...). .Auf den Straßen läuft es dagegen recht gut. Fernbusse und Autos waren bis Montag die einzige Möglichkeit, München zu erreichen oder zu verlassen, und das sogar relativ zuverlässig. Die zeitweise Kompletteinstellung der öffentlichen Verkehrsmittel in und um München ist eine Steilvorlage für jene, die dem öffentlichen Verkehr schon immer misstrauisch bis feindselig gegenüber stehen und sich auf ihre eigenen vier Räder verlassen.



