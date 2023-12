Mainz (ots) -Nach der Auslosung der Endrundengruppen haben sich ARD und ZDF auf die Verteilung ihrer Gruppenspiele bei der UEFA EURO 2024 verständigt. Im ZDF und in der ZDFmediathek ist am Freitag, 14. Juni 2024, 21.00 Uhr, live das offizielle EM-Eröffnungsspiel Deutschland - Schottland aus München zu sehen.Die ARD zeigt zwei deutsche Spiele in der Vorrunde live: Am 19. Juni 2024, 18.00 Uhr, die Begegnung des DFB-Teams gegen Ungarn aus Stuttgart sowie am 23. Juni 2024, 21.00 Uhr, das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz aus Frankfurt.Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.O.-Runde überträgt das ZDF live das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale mit dem DFB-Team. Die ARD zeigt ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live. Das EM-Finale am 14. Juli 2024 um 21.00 Uhr in Berlin ist ebenfalls in der ARD zu sehen.Informationen zur UEFA EURO 2024, zur EM-Auslosung und EM-Qualifikation, finden sich auch auf sportstudio.de.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch an 06131 - 70-12108.Weitere InformationenHier finden Sie Infos zur Fußball-EM 2024 (https://www.zdf.de/sport/fussball-em) auf sportstudio.de.Hier finden Sie "sportstudio live" (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5664424