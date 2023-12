Spotify trennt sich von rund 17 Prozent seiner Angestellten, das sind etwa 1.500 Menschen. In einem Brief wandte sich CEO Daniel Ek an die Mitarbeiter und begründete den Schritt unter anderem mit einem langsamen Wirtschaftswachstum. Auch der Musikstreamingdienst Spotify ächzt unter gestiegenen Kosten und will sich von mehr als 1.000 Mitarbeitern trennen. Ungefähr 17 Prozent der Angestellten müssten Spotify verlassen, schrieb Unternehmenschef Daniel ...

