München (ots) -Mit über 100 Einsendungen war die Resonanz auf die DIE RAUTE, den Schülerzeitungspreis der Hanns-Seidel-Stiftung, wieder beeindruckend groß. Nicht nur die Vielzahl, sondern auch die hohe Qualität der Zuschriften machte es der Jury schwer eine Auswahl zu treffen. Auch Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP, der im Konferenzzentrum der Stiftung 16 Schülerzeitungen auszeichnete, war tief beeindruckt von der Leistung der jungen Journalistinnen und Journalisten:"Demokratie braucht Journalismus. Vor allem in unserer digitalen Welt, in der jede und jeder, zu jeder Zeit, seine Meinung der ganzen Welt kundtun kann. Wir brauchen Journalistinnen und Journalisten, die nicht nur eine Meinung haben, Themen mutig ansprechen, sondern auch recherchieren, prüfen und einordnen, bevor sie informieren. Wir brauchen einen Journalismus, auf den sich die Menschen verlassen können", bekräftigte Markus Ferber das Engagement der Schülerinnen und Schüler.Zugleich wies Ferber auf die Gefahren hin, die vom schnelllebigen Social-Media-Journalismus ausgehen können: "Social Media erlaubt uns, unsere Meinung einem großen Publikum gegenüber zu äußern und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Es erlaubt aber auch die Möglichkeit von Fehlinformationen - absichtlich oder aus Versehen, weil jeder der schnellste im Informationswettkampf sein möchte. Lasst euch nicht davon mitreißen. Demokratie braucht verlässliche Quellen und Menschen, die für uns die große Nachrichtenflut bündeln, prüfen und uns zur Verfügung stellen."Staatsministerin Judith Gerlach, die die Festrede im Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung hielt, erklärte: "Es ist mir eine große Freude, hier bei der Verleihung des Schülerzeitungspreises 'Die Raute' der Hanns-Seidel-Stiftung dabei zu sein und so viele kreative junge Menschen an einem Ort zu sehen. Die Schülerzeitung ist ein wichtiges Sprachrohr innerhalb der Schule. Ich gratuliere daher ganz herzlich allen Schülerinnen und Schülern, die den heutigen Preis erhalten - aber auch den anderen, die sich aktiv im Rahmen der Schülerpresse engagieren. Auch damit wird unsere Demokratie gestärkt!"Für die Hanns-Seidel-Stiftung, die den Preis jedes Schuljahr ausschreibt, überreichte Stiftungsvorsitzender Markus Ferber zusammen mit Staatsministerin Judith Gerlach den Gewinnerteams die RAUTE mitsamt Urkunden und je 300 Euro Preisgeld, 250 Euro gingen an den Sonderpreis online. Ferber machte zugleich auf die vielfältigen Fördermöglichkeiten der Stiftung für junge Leute aufmerksam, beispielsweise Stipendien mit ideeller und finanzieller Förderung.Der renommierte Preis DIE RAUTE wird seit 2010 an Schülerzeitungsredaktionen der Schularten Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Förderschule und Berufliche Schulen sowie als Sonderpreis verliehen und dient der Förderung des journalistischen Nachwuchses. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Schülerzeitungen, die im aktuellen Schuljahr erschienen sind. Honoriert werden die besten Leistungen pro Schulart in den drei Kategorien "Journalistischer Einzelbeitrag", "Kreativität und Gestaltung" sowie "Informationsvielfalt". Zudem gibt es einen Sonderpreis für online erscheinende Schülerzeitungen.Die Hanns-Seidel-Stiftung möchte alle Schülerzeitungsmacherinnen und -macher dazu motivieren, auch in diesem Schuljahr wieder Zeitungen mit starkem Inhalt und modernem Layout zu veröffentlichen und bis Schuljahresende einzureichen. DIE RAUTE wird für das aktuelle Schuljahr 2023/2024 erneut ausgeschrieben.Witterungsbedingt konnten heute nicht alle Schülerzeitungs-Teams nach München zur Verleihung kommen. Wir gratulieren aus der Ferne und senden Urkunden und Preisgeld an die Schulen.Nachfolgend die Auflistung der Preisträger mit der Begründung der Jury:MittelschuleKategorie "Journalistischer Einzelbeitrag""Nachsitzer" - Mittelschule BuchloeAusgezeichnet wird die mehrteilige Strecke über "Mode und Modestile" von Tara Kovacic und Melina Schneider:- Die verschiedenen Texte zum Thema Mode sind anschaulich formuliert und rufen beim Leser sofort Bilder im Kopf hervor- Das Thema wurde sehr gut recherchiert, es wird ein Quellenverzeichnis angegeben und die Leserschaft wird umfassend aufgeklärt und informiert- Die drei Texte gehen vom Allgemeinen ins Persönliche und sind laut der Jury "geschrieben wie ein Podcast".Kategorie "Kreativität und Gestaltung""MS Voice" - Mittelschule Geretsried- Die Jury mochte das kreative Coverbild und die vielen eigenen Bilder- Die Layoutsprache ist durchgängig, genauso wie Farbgebung und Typografie- Das Layout ist angepasst an die Beiträge und zeigt Nahbarkeit und Persönlichkeit; die Schriftarten sind gut gewählt, die Beiträge lassen sich angenehm lesenKategorie "Informationsvielfalt""Wallburg Express" - Georg-Göpfert-Mittelschule, Eltmann- Die Zeitung setzt das Thema Kulturen auf verschiedene Weise und aus verschiedenen Perspektiven um- Die Buntheit der Kulturen wird aus Sicht der Kunst, der Religionen, dem Essen oder verschiedener Hauttypen und Sprachen erzählt- Die Leserin und der Leser bekommen hier viel Abwechslung, auch stilistisch in Form von längeren Artikeln, Interviews oder FotogeschichtenRealschuleKategorie "Journalistischer Einzelbeitrag""Girlpower & Everybody" - Elly-Heuss-Realschule, MünchenAusgezeichnet wird das Interview "ChatGPT"- Das Thema ChatGPT ist ein absolut relevantes Thema, insbesondere für die Zielgruppe. Super Idee!- ChatGPT wird kritisch beleuchtet- Die Autoren stellen ausdifferenzierte Fragen, die man sich als Schülerin oder Schüler stellt- Insgesamt ein sehr gelungener und interessanter BeitragKategorie "Kreativität und Gestaltung""mäxle" - Dr.-Max-Josef-Metzger Schule, Meitingen- Die Jury war nicht nur von dem tollen und ungewöhnlichen Format beeindruckt, sondern auch von dem kreativen Layout- Die Redaktion beweist Mut zum Weißraum und überlädt das Magazin nicht- In der Zeitung finden sich gut ausgewählte Fotos, Grafiken und Schriften- Die Gestaltung ist leserfreundlich, die Druckqualität sehr hochKategorie "Informationsvielfalt""die Idee" - Maria-Ward-Realschule, Mindelheim- Die Zeitung besticht mit einer bunten Themenvielfalt - nicht nur ernste Themen werden hier angesprochen, sondern es gibt auch immer wieder kleine "Infohäppchen"- Das Titelthema wird gut umgesetzt und verliert nicht den roten Faden in Form der wiederkehrenden Frage: Was kann ich tun?"- Layout und Titelbild unterstützen in seiner Gestaltung den Inhalt hervorragend- Insgesamt ein sehr abwechslungsreiches und durchdachtes Magazin.GymnasiumKategorie "Journalistischer Einzelbeitrag""Konturen" - Rhön-Gymnasium, Bad NeustadtAusgezeichnet wird das bewegende Interview "Vor dem Krieg geflohen" von Philipp Wohlfahrt- Ein sehr gut geführtes und vor allem lebensnahes Interview mit zwei geflüchteten Mädchen aus der Ukraine- Das Interview zeichnet sich durch spannende Fragen und eine gute Dramaturgie aus- Untermalt wurde das Interview mit Steckbriefen der beiden Mädchen, Fotos und einer Grafik zum besseren Verständnis- Das Interview setzt weniger auf die "große Politik", sondern ist nah an der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und SchülerKategorie "Kreativität und Gestaltung""innfloh" - Ruperti-Gymnasium, Mühldorf- Die Zeitung besticht durch ein modernes Magazin-Layout mit einer klaren Struktur und einem durchgängigen Farbkonzept- Die Ressortseiten sind übersichtlich und ansprechend, insgesamt ein sehr harmonisches Gesamtbild- Die vielen Fotos sind überwiegend von überdurchschnittlicher Qualität- Das Layout spricht durch seinen besonderen Stil verschiedene Altersgruppen an - nicht zu verspielt, aber auch nicht zu cleanKategorie "Informationsvielfalt""Camerjäger" - Camerloher Gymnasium, Freising- Das Titelthema "Körper" wurde vielfältig und vor allem aktuell aufbereitet. Die Artikel sind gut geschrieben und finden immer interessante Einstiege- Die Redaktion hat sich immer um Ausgewogenheit bemüht, so wurde ein Erfahrungsbericht über Tattoos mit einem Interview mit einem Hautarzt kombiniert- Alle Themen wurden gut recherchiert und auch immer wieder Experten herangezogen, wie zum Beispiel "Ernährungsmythen aus dem Netz"FörderschuleKategorie "Kreativität und Gestaltung""Die Kreuzspinne" - Sonderpädagogisches Förderzentrum Freising- Die Zeitung beeindruckt durch ein abwechslungsreiches und kreatives Layout: farbenfroh, thematisch passend und vielfältig- Das Leitthema Müll wird in kreativer Weise umgesetzt, z.B. durch Mülldruckbilder, viele Fotos aus der Natur und Selbstgemaltes- Dadurch wirkt das Thema auf verschiedenen Ebenen. Das Layout ist verspielt und zugleich professionellKategorie "Informationsvielfalt""Franzi" - Franziskus-Schule, Bad Windsheim- Die Zeitung beeindruckt durch ihre Vielseitigkeit und die persönliche Note- Die Ausgabe ist geprägt von liebevoller grafischer Darstellung der Themen und gibt einen bunten Einblick ins Schulleben. Es findet sich sogar eine CD als Extra- Das Thema Müll beschäftigt auch hier die Redaktion, der Leser findet dazu ein interessantes Interview- Der Leser findet Interviews, Rätsel, Kunst und Infos über die verschiedenen Themen der Schülerschaft.Beufliche Schulen mit FOS/BOSKategorie "Journalistischer Einzelbeitrag""Wortwechsel" - Berufliche Oberschule ErdingAusgezeichnet wird der Artikel "Zukunftsmusik oder bereits Realität?" von Julian Niedermair- Der Artikel behandelt das hochaktuelle Thema Künstliche Intelligenz- Es wurde sehr gut recherchiert, mit Fakten und Quellenangaben gearbeitet- Der Autor schaut auf das Thema mit einem 360° Blick und informiert umfassend- Der Artikel beginnt mit einem sehr guten Einstieg in das Thema und besticht durch eine gepflegte SpracheKategorie "Kreativität und Gestaltung""WIR-Weil International rockt" - Berufliches Schulzentrum Oskar-von-Miller, Schwandorf- Das Heft überzeugt durch ein innovatives, spannendes und abwechslungsreiches Layout- Es kommen viele Ideen zur Geltung und sie wurden alle sehr professionell umgesetzt- Die Einteilung im Heft ist strukturiert und durchdacht, das Heft erscheint aus einem Guss. Besonders das Interview ohne Worte hat der Jury gefallenKategorie "Informationsvielfalt""Zoom" - FOSBOS Freising- Die Redaktion deckt vielfältige Bereiche aus Gesellschaft, Architektur und Kultur ab. Die Leserschaft kann sich hier über relevante und aktuelle Themen, auch aus aller Welt, informieren- Die Artikel sind gut recherchiert und informativ- Beim Thema Kreativität wurden sogar Gedichte aus der Schülerschaft abgedruckt- Der Inhalt wird unterstützt durch viele Fotos und Bilder, die das Geschriebene gut untermalen.Sonderpreis Kategorie Online"Das Netz" - Hanns-Seidel-Gymnasium, Hösbach- Die Online-Schülerzeitung ist ein tolles digitales Format. Die Online-Schülerzeitung ist ein tolles digitales Format. Die Inhalte sind multimedial, sie bestehen aus Texten, eigenen Bildern und immer wieder dem Link zum Instagram-Profil- Die Zeitung gewährt Einblicke ins Schul- und Schülerleben, diskutiert relevante Themen, führt interessante Interviews und ist immer mit tollen Illustrationen untermalt- Das Layout ist userfreundlich und funktioniert auch in der immer wichtiger werden mobilen Ansicht gut. Ein Reiter stellt auch einen Podcast in Aussicht, den wir hoffentlich bald zu hören bestimmt!