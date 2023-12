Frankfurt am Main (ots) -Rosenberg Strategic Communications wächst weiter in der strategischen Kommunikationsberatung. Seit dem 1. Dezember 2023 verstärkt Alexander Schmidt das Team im Büro Frankfurt. Sein Fokus wird auf der strategischen Finanz- und Kapitalmarktkommunikation sowie auf der Kommunikationsberatung bei Restrukturierungen und Turnarounds liegen. Rosenberg SC berät Unternehmen bei der Kommunikation in Sondersituationen.Alexander Schmidt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der strategischen Kommunikation. In seinen verschiedenen Stationen, zuletzt bei Gauly Advisors und zuvor bei Edelman Deutschland als Head of Capital Markets Communication, gehörten börsennotierte und inhabergeführte Unternehmen sowie Private-Equity- Gesellschaften zu seinen Mandaten. Er berät in der Kommunikation rund um Corporate-Finance-Fragestellungen sowie in Restrukturierungen und Turnarounds. Alexander Schmidt ist darüber hinaus versiert im Issues Management und in der Krisenkommunikation, dem am stärksten wachsenden Geschäftsfeld von Rosenberg SC. Er studierte Literatur und Geschichte und hat einen Executive MBA der Frankfurt School of Finance und Management.Dirk Schmitt, Geschäftsführender Gesellschafter: "Alexander ist seit Jahr und Tag mit den Bedürfnissen der Akteure auf den Finanz- und Kapitalmärkten vertraut. Außerdem kennt er das Beratungsgeschäft aus seiner Zeit bei mehreren namhaften Unternehmen. Er ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung für unser Team - und für unsere Kunden, denen wir Orientierung und Sicherheit geben. Wir sehen uns gut aufgestellt für weiteres Wachstum im kommenden Jahr."Pressekontakt:Thomas ReinholdRosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KGMobile +49 160 9251 7800 | E-Mail·t.reinhold@rosenbergsc.comOriginal-Content von: Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161535/5664500