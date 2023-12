Die Förderungsempfänger erhalten das hochmoderne RASTRUM-Instrument von Inventia für ihr Labor sowie Materialien und Schulungen zur Förderung der 3D-Zellkulturforschung

Inventia Life Science, ein führender Anbieter fortschrittlicher Zellmodelle, hat heute den Inventia Third Dimension Grant ins Leben gerufen. Dieser Förderzuschuss ermöglicht es Forschern, die sich mit biologischen Grundlagen oder der Entwicklung von Medikamenten befassen, Hypothesen mithilfe von 3D-Zellkulturen zu modellieren und zu testen. Mit diesen fortschrittlichen Modellen können Wissenschaftler Fragen untersuchen, die sie mit 2D-Zellkulturen oder Tiermodellen nicht beantworten können.

Empfänger des Inventia Third Dimension Grant erhalten das RASTRUM Tischgerät von Inventia für den Einsatz über drei Monate in ihrem Labor. Sie erhalten außerdem alle Materialien, die zur Herstellung von mindestens sechs 96- oder 384-Well-Platten mit 3D-Zellmodellen erforderlich sind.

RASTRUM ist ein Drop-on-Demand-Biodrucker mit hohem Durchsatz, der Zellen und Matrixkomponenten in herkömmliche Gewebekultur-Mikrotiterplatten einbringen kann, um 3D-Zellkulturen zu bilden. Inventia hat im vergangenen Jahr ein Labor in Dublin eröffnet, um die Verwendung fortschrittlicher Zellmodelle in ganz Europa zu fördern.

"Mit 2D-Zellmodellen oder Tiermodellen ist es unmöglich, bestimmte Forschungsarbeiten durchzuführen, die für die Weiterentwicklung neuer Technologien entscheidend sind", erklärt Daniel Vaughn, EU Commercial Director von Inventia. "Wir erwarten, dass die Empfänger dieser Förderung während der Zeit, in der das RASTRUM in ihrem Labor verfügbar ist, große Fortschritte in ihrer Forschung machen und die Möglichkeiten, die 3D-Modelle für wirkungsvolle Durchbrüche bieten, voll ausschöpfen."

Herkömmliche 2D-Zellkulturen und Tiermodelle sind nicht in der Lage, die physiologischen Wechselwirkungen zwischen Tumoren und ihrer Umgebung beim Menschen genau zu modellieren. Mit den fortschrittlichen Zellmodellen von RASTRUM können Wissenschaftler Modelle entwerfen, die diese Wechselwirkungen genauer nachbilden und ihnen ermöglichen, ihr Forschungsgebiet tiefer zu erforschen.

Informationen zur Beantragung

Das Third Dimension Grant Program steht akademischen und kommerziellen Laboratorien offen, die derzeit die RASTRUM-Plattform in Europa nicht nutzen. Anträge sind bis zum 29. Februar 2024 einzureichen, und Empfänger werden am 8. März 2024 ausgewählt. Die Antragsteller sollten das Antragsformular über den Link zur Förderung ausfüllen.

Über Inventia Life Science

Inventia entwickelt einige der leistungsfähigsten Werkzeuge für die moderne biomedizinische Forschung. Wir konstruieren Drucker und formulieren Biotinten, die es ermöglichen, menschliche Zellen in dreidimensionalen Strukturen zu drucken und zukunftsorientierten Pionieren in der Krebsforschung, der Arzneimittelforschung und der Medizin zu helfen, menschliches Gewebe für Forschungs- und Therapiezwecke zu erzeugen. Unsere RASTRUM-Plattform erzeugt 3D-Zellkulturen, die echtes menschliches Gewebe in Bezug auf Struktur und Verhalten bei einer Reihe von Krankheitszuständen imitieren. Die physiologische Komplexität dieser Zellkulturen bietet ein Umfeld, in dem Forschung und Entdeckungen von Weltrang stattfinden können, und zwar direkt im Labor der Forscher selbst. Inventia Life Science entstand aus der Vision von Dr. Julio Ribeiro und wurde von ihm zusammen mit Dr. Aidan O'Mahony, Dr. Cameron Ferris und Peter Arthur im Jahr 2013 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney, Australien.

Contacts:

Inventia Life Science Europe

Cherrywood Business Park,

Building 10, Block G,

Loughlinstown, Co.

Dublin, Ireland D18 T3Y1

+353 1800 816 441

grants@inventia.life