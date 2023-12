Anerkennung für Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision

SoftServe, ein führender IT-Beratungs- und Digitaldienstleister, gab heute bekannt, dass Gartner® das Unternehmen als Challenger im Magic Quadrant 2023 für maßgeschneiderte Softwareentwicklungsdienste weltweit genannt hat. SoftServe wurde für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision anerkannt.

"SoftServe wird auf dem gesamten Markt als bevorzugter Partner für einige der weltweit führenden Technologieanbieter und Unternehmen anerkannt", sagte Alex Chubay, CTO von SoftServe. "Unser Ansatz basiert auf einer ganzheitlichen Perspektive, die Geschäftssinn, Benutzererfahrung, Cloud- und Datenengineering sowie modernste Technologien wie Generative KI umfasst. Dadurch können unsere Kunden preisgekrönte digitale Produkte entwickeln und ihr Geschäft transformieren."

Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Forschung in spezifischen Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen der Anbieter in Märkten, die sich durch starkes Wachstum und konkrete Anbieterdifferenzierung auszeichnen.

Seit mehr als 30 Jahren verlassen sich die Kunden von SoftServe auf das fortschrittliche Know-how eines globalen Teams hochqualifizierter Technologieexperten, um beispiellosen Support und boomende Innovationen in der Softwareentwicklung zu bieten.

"Wir glauben, dass die Anerkennung von SoftServe als Challenger im Magic Quadrant das Ergebnis der Tiefe und Breite unserer technischen Fähigkeiten, jahrzehntelanger Erfahrung und der außergewöhnlichen Ingenieurtalente ist, die täglich erstklassigen Mehrwert für unsere Kunden schaffen", so Chubay.

Die Bewertung im Magic Quadrant basiert auf Kriterien für die Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision des Anbieters. Lesen Sie den Bericht, um herauszufinden, warum wir anerkannt wurden, und um mehr über die Erkenntnisse zu erfahren, die Gartner für den Marktfür maßgeschneiderte Softwareentwicklungsdienste bietet.

Um mehr über die Anerkennung von SoftServe zu erfahren, können Sie eine kostenlose Kopie des Magic Quadrant-Berichts unter diesem Link einsehen.

