In Rahmen einer neuen und speziellen Partnerschaft arbeitet Higround, eine Größe in den Bereichen Lifestyle und Gaming, mit The Pokémon Company International zusammen, um eine aufregende Kollektion zu schaffen, die die Welten des Wettkampf-Gamings mit der beliebten Pokémon-Franchise nahtlos verbindet. Die einzigartige Partnerschaft präsentiert eine sorgfältig zusammengestellte Kollektion von Gaming-Peripheriegeräten, die von dem Publikumshit Pokémon inspiriert sind.

Pokémon Higround Blastoise Summit 65 Keyboard (Photo: Business Wire)

Higround führt eine Reihe von Pokémon-thematisierten Tastaturen und anderen Zubehörteilen ein, die Fans eine haptische Möglichkeit bieten, sich mit ihrer Lieblings-Franchise zu verbinden. In dieser einzigartigen Kollektion stehen die Base 65- und Summit 65-Tastaturen im Mittelpunkt. Die Base 65-Modelle für den täglichen Abenteurer beinhalten Designs wie den ikonischen Pokéball und Fan-Liebling Pokémon, darunter Venusaur, Charizard, Blastoise und Mewtwo. Die Summit 65-Tastaturen repräsentieren den Höhepunkt von Luxus und Leistung und sind aus hochwertigen Materialien für Enthusiasten gefertigt. Sie werden durch die Performance Base 65-Tastaturen ergänzt, die für Wettkampfspieler mit dynamischer Aktivierungstechnologie entwickelt wurden und eine anpassbare Tastensensitivität ermöglichen.

"Die Zusammenarbeit mit Pokémon ist für uns eine einzigartige Gelegenheit, ein Franchise zu feiern, das einen bedeutenden Teil unseres Lebens ausmacht", sagt Rustin Sotoodeh, CEO und Creative Director von Higround. "Wir möchten es Fans ermöglichen, sich durch unsere Produkte, die eine besondere Sammelerfahrung bieten, auszudrücken und ihre Liebe zu Pokémon zu zeigen."

Merken Sie sich diese einmalige Markteinführung in Ihrem Kalender vor. Die Kollektion von Higround und Pokémon ist ab 8. Dezember um 12 Uhr PT auf der Higround-Website verfügbar.

ÜBER HIGROUND

Higround ist eine Marke für Lifestyle- und Computerperipheriegeräte, die eine gehobene Gaming-Kultur zum Ausdruck bringen will. Das von Rustin Sotoodeh und Kha Lu gegründete Unternehmen Higround entwickelt hochwertige Peripheriegeräte mit einem einzigartigen Design, das Mode, Spiele und Technologie verschmelzt. Jede Capsule-Kollektion bietet eine einzigartige Auswahl von Produkten, die dafür bekannt sind, dass sie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Im Jahr 2021 wurde Higround von dem eSport-Powerhouse 100 Thieves übernommen.

ÜBER POKÉMON

The Pokémon Company International, eine Tochtergesellschaft von The Pokémon Company in Japan, verwaltet die Marke außerhalb Asiens und ist für Markenmanagement, Lizensierung, Marketing, das Pokémon Trading Card Game, die animierten TV-Serien, Home-Entertainment und die offizielle Pokémon-Website zuständig. Pokémon wurde 1996 in Japan eingeführt und ist heute eine der beliebtesten Unterhaltungsmarken für Kinder weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.pokemon.com.

