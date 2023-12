CA Immo und die HypoVereinsbank haben eine Neufinanzierung in Höhe von 115 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren zu einem Zins von ca. 4 Prozent für ein Münchner Bürogebäude fixiert. Das Kontorhaus im Münchner Arnulfpark in der Nähe des Hauptbahnhofs wurde von CA Immo entwickelt und 2015 fertig gestellt. Es ist zu 97 Prozent - unter anderem an zwei US-Technologieunternehmen - vermietet, verfügt über eine DGNB Gold Nachhaltigkeitszertifizierung und hohe Energieeffizienz. Darauf basierend konnte die Finanzierung als "Green Loan" gestaltet werden. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: "Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis in einem Marktumfeld, das vor allem für neue Immobilienfinanzierungen ...

