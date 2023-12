Dortmund (ots) -Der Continentale Versicherungsverbund zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung "Welt". Bei der Umfrage "Deutschlands Beste Arbeitgeber" wurden mehr als 700.000 Bürgerinnen und Bürger befragt. Die Continentale erzielt eine hohe Attraktivität.Allen Ansprüchen gerecht werden"Unsere ausgeprägte Unternehmenskultur ist auf Wertschätzung und ein partnerschaftliches Miteinander ausgelegt - über alle Generationen hinweg. Das ist eine der größten Stärken, die unseren Verbund als attraktiven Arbeitgeber auszeichnet", sagt Dr. Gerhard Schmitz, Personalvorstand im Continentale Versicherungsverbund. Eine verbindende Unternehmenskultur wird wichtiger. Denn Forscher haben herausgefunden: Verschiedene Altersgruppen bewerten unterschiedlich. Während die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit ihr Privatleben noch hinter dem Beruf anstellen, arbeiten jüngere Generationen gerne unabhängig. Privatleben und Beruf müssen für sie im Einklang stehen.Flexibel arbeiten"Flexible Arbeitszeitmodelle für alle Lebenslagen, mobiles Arbeiten und die Möglichkeit einer verlängerten Elternzeit sind nur einige Beispiele unserer Angebote für eine ausgewogene Work-Life-Balance", zählt Dr. Schmitz auf. Besonders die Generation X legt zudem einen großen Wert auf die persönliche Entwicklung. Dem Wunsch kommt die Continentale mit einem Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm nach.Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitDie Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5664730