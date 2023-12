Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel etwas schwächer. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel etwas schwächer. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg und verweisen auf die negativen Vorgaben aus den USA. Dort sind die Aktienbörsen am Vortag auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt. Ob das Weihnachtsrally weitergeht, hänge nun stark davon ab, wie die nächsten Konjunkturdaten aus den USA und der…

Den vollständigen Artikel lesen ...