Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX wird zum Auftakt nahezu unverändert bei 16.404 Punkte erwartet. Zunächst dürfte sich das Börsenbarometer mit jedoch über der 16.000-Punkte-Marke behaupten. Neben schwachen Vorgaben aus den USA könnten auch die Ölpreise sowie diese Themen die Kursentwicklungen beeinflussen: 1. Gewinnmitnahmen an der Wall StreetNach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...