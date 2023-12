Mannheim (ots) -Mit einer marktüberdurchschnittlichen Erhöhung der laufenden Gesamtverzinsung von 0,75 Prozentpunkten unterstreicht die INTER Leben einmal mehr ihre Finanzstärke. Für Neu- und Bestandskunden liegt sie im Jahr 2024 bei 3,0 Prozent* (Vorjahr 2,25). Hinzu kommen Schlussüberschussanteile sowie weitere laufende Überschussbeteiligungen. Somit liegt die Gesamtverzinsung bei einem laufenden Beitrag bei durchschnittlich 3,44 Prozent (Vorjahr 2,73 Prozent)."Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden erneut spürbar an unseren positiven Ergebnissen beteiligen können", sagt INTER-Vorstandssprecher Roberto Svenda. "Entgegen aller Unkenrufe der vergangenen Jahre können wir nur sagen: Die Lebensversicherung lebt! Sie ist nach wie vor ein sehr attraktives Produkt, wenn es um die private Altersvorsorge geht."Die INTER Lebensversicherung AG erhielt auch im Jahr 2023 zahlreiche hervorragende Bewertungen, welche die Solidität des Unternehmens und die Attraktivität der Produkte untermauern. Erst kürzlich bewertete das renommierte Analysehaus Morgen & Morgen die INTER Leben mit der Höchstnote von 5 Sternen im M&M Rating LV-Unternehmen.* Ist der vertraglich zugesicherte Rechnungszins höher, wird dieser selbstverständlich in jedem Fall gezahlt.Über die INTERIndividuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationTamara Mertesheimer(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/5664871