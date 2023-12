DAX fehlen die Impulse. Immobilienaktien stark gefragt

Der DAX® hat den Fuß vom Gas genommen. Gestern pendelte der Leitindex in einer engen Range um die Marke von 16.400 Punkte. Zum Handelsstart setzte der Index diesen Seitwärtskurs zunächst fort. Im Tagesverlauf werden Frühindikatoren aus Europa erwartet und in der zweiten Wochenhälfte werden in den USA vielbeachete Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.

Unternehmen im Fokus Brenntag plant die beiden großen Geschäftsbereiche Essentials und Specialities operativ und rechtlich eigenständig aufzustellen. Die Aktie reagierte mit einem leichten Abschlag. K+S markierte ein neues 52-Wochentief. Immobilienaktien wie TAG Immobilien und Vonovia setzten ihren Erholungskurs unvermindert fort Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.528/16.558/16.750 Punkte Unterstützungsmarken: 16.042/16.120/16.200/16.361 Punkte Der DAX® setzte zu Handelsbeginn den Seitwärtstrend von gestern fort. Unterstützung findet der Leitindex weiterhin bei 16.361 Punkten. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung Allzeithoch und im weiteren Verlauf bis 16.750 Punkte. Der Index ist jedoch seit Tagen "überkauft". Kippt der Index unter 16.361 Punkte, droht eine Konsolidierung bis 16.200 oder gar 16.120 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 31.08.2023 - 05.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.12.2018 - 05.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD0NN7 237,12 11.600 25.000 20.09.2024 DAX® HC74VS 284,90 13.000 30.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2023; 10:00 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,06 13.126,547101 14.767,365489 5 Open End DAX® HC977R 10,40 14.767,196946 15.588,253096 10 Open End DAX® HC0558 9,27 15.314,080228 15.860,792892 15 Open End DAX® HD136D 9,58 15.751,586853 16.079,21986 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2023; 10:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,82 19.686,44981 18.046,568541 -5 Open End DAX® HC8E76 6,04 18.045,799964 17.224,716066 -10 Open End DAX® HC7FDJ 12,25 17.498,916682 16.951,20059 -15 Open End DAX® HC7FDA 3,32 17.061,410057 16.733,830984 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2023; 10:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.