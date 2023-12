Beit Yannai, Israel (ots/PRNewswire) -Electreon (TASE: ELWS), der weltweite Pionier für das kabellosse Laden von Elektrofahrzeugen (EVs), gab heute bekannt, dass die SAE (https://www.sae.org/news/press-room/2023/11/sae-announces-alignment-methodology-for-wireless-ev-charging) International "Wireless Power Transfer & Alignment Taskforce" Electreons und MAHLE (https://newsroom.mahle.com/press/de/press-releases/mahle-setzt-globalen-standard-fur--kabelloses-laden--102400)s kabelloses Positionierungssystem "Differential Inductive Positioning System" (DIPS) für den globalen SAE J2954 Standard ausgewählt hat (https://www.sae.org/news/press-room/2023/11/sae-announces-alignment-methodology-for-wireless-ev-charging).Angesichts der rasanten Verbreitung von Elektrofahrzeugen reicht es nicht aus, sich ausschließlich auf das Aufladen per Ladesäule zu verlassen, um eine bequeme und effiziente Stromversorgung von EVs zu ermöglichen. Das kontaktlose Laden von Electreon kann EVs schnell und sicher aufladen, Bedenken hinsichtlich der Reichweite beseitigen und die Gesamtkosten für den Besitz eines EVs senken, während gleichzeitig der Bedarf an Batteriekapazität reduziert wird. Dies macht es zu einer der ökologisch nachhaltigsten, skalierbarsten und überzeugendsten, verfügbaren Ladelösungen. Ein fehlendes Puzzelteil ist jedoch die Ferstigstellung universeller Standards für interoperables, sicheres und automatisiertes kabelloses Laden. Electreons kabelloses Energieübertragungssystem, dessen als erprobte Positionierungsmethode für SAE J2954 ausgewählt wurde, ermöglicht zuverlässiges kontaktloses Laden durch, in Straßen oder Parkplätzen eingebettete, Ladespulen. Diese standardisierte induktive Ladetechnologie verspricht ein automatisiertes Ladeerlebnis, das die Verbreitung von Elektrofahrzeugen erheblich beschleunigen wird.Der SAE J2954-Standard etabliert Electreons DIPS als die globale Positioniermethode für kontakloses Laden von Elektrofahrzeugen.Wie DIPS funktioniertDIPS nutzt ein Magnetfeld zwischen der Bodengruppe (Ladespule) und der Fahrzeugbaugruppe (Empfänger), um eine präzise Ausrichtung für den Ladevorgang zu gewährleisten.Die neue aktualisierte Norm, deren Veröffentlichung für 2024 geplant ist, wird Spezifikationen für die Feinpositionierung, die Paarung/Authentifizierung und die Positionsüberprüfung zwischen der Ladespule und dem Empfänger enthalten.Mit Projekten in Deutschland, Italien, Schweden, Israel und den USA betreibt Electreon bereits Dutzende von öffentlichen, kontaktlosen Ladeprojekten, bei denen das Unternehmen demonstriert hat, dass mehrere Fahrzeuge sowohl dynamisch, während der Fahrt, über die elektrifizierte Straße, als auch im geparkten Zustand geladen werden. Electreon war federführend bei der Entwicklung dieses globalen Standards für kontaktloses Laden und hat diese Lösung, die nun Teil des Standards ist, in seinen Projekten integriert. Die kommende Novellierung des SAE J2954-Standards beseitigt ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zu einer skalierbaren kontaktlosen EV-Ladesystems."MAHLE setzt Standards. Die Entscheidung der renommierten SAE für unsere Technologie bestätigt die Systemkompetenz von MAHLE in der Elektrifizierung. Dies wird ein starker Impuls für die E-Mobilität sein", so Arnd Franz, Vorsitzender der MAHLE Konzerngeschäftsführung und CEO."Electreon ist weltweit führend im Bereich des kontaktlosen Ladens. Diese Technik hat sich in Zusammenarbeit mit zahlreichen OEMs bewisen, sowohl für statisches als auch dynamischeskontaktlose Laden. Die SAE-Zertifizierung unseres Positionierungssystems in SAE J2954 ist die offizielle Anerkennung der technischen Kompetenz von Electreon und ermöglicht es uns, unsere Integrationsstrategien weiter voranzutreiben", erklärt Dr. Andreas Wendt (mailto:andreas@electreon.com)Co-Chair der Arbeitsgruppe J2954-3 Power Transfer und Regional Director der Electreon Germany GmbH.Informationen zu ElectreonElectreon ist der führende Entwickler und Anbieter von kontaktlosen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Ladeinfrastruktur-Lösungen und -Services an, um den Energiebedarf privater, öffentlicher und kommerzieller Fahrzeuge zu erfüllen. Die firmeneigene, induktive Technologie lädt EVs sowohl während der Fahrt als auch im Stand schnell und sicher auf, beseitigt die Bedenken hinsichtlich der Reichweite, senkt die Gesamtkosten des EV-Besitzes und reduziert den Bedarf an Batteriekapazität. Dies macht sie zu einer der ökologisch nachhaltigsten, skalierbarsten und überzeugendsten Ladelösungen, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Electreon kooperiert mit Städten und Flottenbetreibern bei einem "Verkaufs"-Geschäftsmodell und einem Laden-als-Service (CaaS)-Geschäftsmodell, das eine kosteneffiziente Elektrifizierung von öffentlichen, gewerblichen und autonomen Flotten für einen reibungslosen und kontinuierlichen Betrieb ermöglicht.Electreon betreibt 18 Projekte in 8 Ländern, zusammen mit mehr als 100 Partnern. Die kontaktlose Ladetechnologie von Electreon wurde vom Time Magazine zu einer der 100 weltweit besten Erfindungen für 2021 gekürt. Weitere Informationen finden Sie unter electreon.com.Informationen zu MAHLEMAHLE ist ein international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie mit Kunden sowohl im Pkw- als auch im Nutzfahrzeugbereich. Der 1920 gegründete Technologiekonzern arbeitet an der klimaneutralen Mobilität von morgen und konzentriert sich dabei auf die strategischen Bereiche E-Mobilität und Thermomanagement sowie auf weitere Technologiefelder zur CO2-Reduzierung, wie Brennstoffzellen oder hocheffiziente, saubere Verbrennungsmotoren, die auch mit synthetischen Kraftstoffen oder Wasserstoff betrieben werden. Heute ist weltweit jedes zweite Fahrzeug mit MAHLE Komponenten ausgestattet.MAHLE erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als EUR 12 Milliarden. Das Unternehmen ist mit rund 72.000 Mitarbeitern an 152 Produktionsstandorten und 12 großen Forschungs- und Entwicklungszentren in 30 Ländern vertreten. 