DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NIBC BANK 05/UND. FLR XS0215294512 06.12.2023 HZE/EOT
NIBC BANK 06/UND. FLR XS0249580357 06.12.2023 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NIBC BANK 05/UND. FLR XS0215294512 06.12.2023 HZE/EOT
NIBC BANK 06/UND. FLR XS0249580357 06.12.2023 HZE/EOT