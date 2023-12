Berlin (ots) -Wie in jedem Jahr ermittelt BookBeat wieder die beliebtesten und meistgehörten Hörbücher, die in diesem Jahr erschienen sind. Die Chartsliste basiert dabei auf den bei BookBeat gestreamten Stunden, gibt also genau wieder, mit welchen Titeln die BookBeat-Kundinnen und Kunden tatsächlich die meiste Zeit verbracht haben."Die Sehnsucht nach Unterhaltung und dem Abtauchen in gefühlvolle Welten bleibt weiterhin ein starkes Motiv zum Hörbuch-Hören", erläutert Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH. "In den Top10 sehen wir viele Hörbücher aus dem Bereich Romance und Fantasy. Besonders beliebt sind Serienformate: Die Serien-Protagonisten begleiten die Hörer*innen so über eine lange Zeit - ähnlich wie wir es auch im Film- und Fernsehbereich erleben. Anders als bei einem visuellen Medium, kann das Hörbuch über den ganzen Tag verteilt genutzt werden und wird so tatsächlich zu einem ständigen Begleiter." Angeführt wird die Bestenliste in diesem Jahr von "Fourth Wing", dem ersten Teil der Drachenreiter-Saga der vielfach ausgezeichneten US-amerikanischen Autorin Rebecca Yarros.Neben der Gesamt-Chartsliste veröffentlicht BookBeat auch einzelne Genre-Charts, die die ganze Vielfalt und Bandbreite des Hörbuch-Konsums der überwiegend jüngeren Kund*innen widerspiegeln. Erfolgreichster Titel in den Genres Sachbuch, Ratgeber und Biografien ist die Autobiografie von Carmen Kroll, auch bekannt unter ihrem Influencer-Namen Carmushka: "Mein Kopf, ein Universum". Überhaupt finden sich unter den beliebtesten Sachbüchern viele autobiografische Berichte - und durchgängig alle zehn Titel stammen in diesem Jahr von weiblichen Autorinnen. Das erfolgreichste Hörbuch im Bereich Krimi und Thriller kommt in diesem Jahr mit "Der Morgen" von Marc Raabe.Hinter jedem unvergesslichen Hörbucherlebnis stehen natürlich talentierte Sprecher*innen, die die Figuren zum Leben erwecken und durch ihre Interpretation eine ganze Welt lebendig werden lassen. In diesem Jahr finden sich in der Top10 der Sprecher*innen wieder einige der All-time-Lieblinge der BookBeat-Kund*innen, unangefochten konnten Dagmar Bittner und Uve Teschner ihre ersten Plätze verteidigen. "Und dann gibt es Sprecher*innen, die 2023 ihr erstes Hörbuch eingesprochen haben - und schon hunderte Hörer*innen begeistern konnten. Die besondere Erwähnung als "New Voice" des Jahres geht an Jana Crämer, TikTokerin und Podcasterin, die für die Lesung ihrer Autobiografie "Jana, 39, Ungeküsst" fantastische 4,8 von 5 Sternen von den BookBeat-Hörer*innen erhielt", ergänzt Anna Taban-Franz, Content Performance Specialist bei BookBeat.Die erfolgreichsten im Jahr 2023 erschienenen Titel (nach konsumierten Stunden) sind:1. Fourth Wing. Flammengeküsst (Fourth Wing 1) - Rebecca Yarros2. Mein Leben in deinem - Jojo Moyes3. Westwell - Hot & Cold (Westwell 3) - Lena Kiefer4. Berühre mich. Nicht. (Berühre mich nicht 1) - Laura Kneidl5. Verliere mich. Nicht. (Berühre mich nicht 2) - Laura Kneidl6. Court - Tracy Wolff7. Der Morgen - Marc Raabe8. Vergiss uns. Nicht. (Berühre mich nicht 3) - Laura Kneidl9. Mein Kopf, ein Universum - Carmen Kroll10. Sörensen sieht Land (Sörensen ermittelt 4) - Sven StrickerDie erfolgreichsten im Jahr 2023 erschienenen Sachbücher, Ratgeber und Biografien (nach konsumierten Stunden) sind:1. Mein Kopf, ein Universum - Carmen Kroll2. Pick me Girls - Sophie Passmann3. I'm Glad My Mom Died - Meine Befreiung aus einer toxischen Mutter-Tochter- Beziehung - Jennette McCurdy4. Jana, 39, Ungeküsst - Eine wahre, mutmachende Geschichte - Jana Crämer5. When You're Ready, This Is How You Heal - Brianna Wiest6. Kirmes im Kopf - Wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich AD(H)S habe - Angelina Boerger7. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend - Susan Sideropoulos8. Die Postkarte - Anne Berest9. Das Ende der Ehe: Für eine Revolution der Liebe - Emilia Roig10. The Woman in Me (engl. Ausgabe) - Britney SpearsDie erfolgreichsten im Jahr 2023 erschienenen Krimis und Thriller (nach konsumierten Stunden) sind:1. Der Morgen - Marc Raabe2. Sörensen sieht Land (Sörensen ermittelt 4) - Sven Stricker3. Der Perfektionist (Laura Graf 1) - Volker Gerling4. Finsternebel (Dabiri-Walder-Trilogie 2) - Camilla Läckberg, Henrik Fexeus5. Die Schuldigen (Laura Graf 2) - Volker Gerling6. Der Trip - Arno Strobel7. Die letzte Nacht - Karin Slaughter8. Kleine Puppe - Ingrid Elfberg9. Den du fürchten solltest - Ingrid Elfberg10. Nicht ein Wort zu viel - Andreas WinkelmannDie Sprecherlieblinge, mit denen die BookBeat-Hörer*innen die meisten Stunden verbrachten:1. Uve Teschner2. Dagmar Bittner3. Vera Teltz4. Leonie Landa5. Sandra Voss6. Luise Helm7. Corinna Dorenkamp8. Marlene Rauch9. Oliver Siebeck10. Johannes SteckDie Charts basieren auf der Anzahl der bei BookBeat gehörten Stunden im Jahr 2023 (Januar bis November). Datengrundlage sind bei den Titelcharts die im Jahr 2023 erschienenen Hörbücher, bei den Sprechern alle verfügbaren Hörbücher.Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne: Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin BookBeat GmbH, kathrin.ruestig@bookbeat.comPressekontakt:Kathrin RüstigGeschäftsführerinBookBeat GmbHkathrin.ruestig@bookbeat.comOriginal-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133196/5664972