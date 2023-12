2023 hat sich als ein Jahr der Herausforderungen und Veränderungen erwiesen. Aufgrund von Inflation und der hohen Zinsen verschoben in den letzten beiden Jahren einige Big Player ihre geplanten Börsengänge.Bern - 2023 hat sich als ein Jahr der Herausforderungen und Veränderungen erwiesen. Aufgrund von Inflation und der hohen Zinsen verschoben in den letzten beiden Jahren einige Big Player ihre geplanten Börsengänge. Nun, pausiert die Zinserhöhung und neigt sich das Jahr dem Ende zu, blicken viele Anleger optimistischer in die Zukunft. Die Investmentgesellschaft Freedom Finance Europe liefert einen…

