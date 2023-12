FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2865 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TO 'EQUAL WEIGHT'(OW) - PRICE TARGET 600(880)P - EXANE BNP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1210 (1190) PENCE - 'UNDERPERFORM' - EXANE BNP RAISES RIO TINTO TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 6500 PENCE - GOLDMAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 52 (57) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 350 (290) PENCE - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2319 (2076) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 15 (12) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 690 (580) PENCE - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 680 (580) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 90 (85) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2410 (2575) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13000 (14000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2200 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 210 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 325 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 100 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



