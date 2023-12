Gold oder Silber - was ist das bessere Investment? Der Goldpreis markiert ein neues Rekordhoch über 2100 USD/Unze. Allzeithochs sind im Finanzmarkt häufig ein gutes Zeichen für weitere Anstiege. Was den Goldpreis derzeit antreibt, wie man in Edelmetalle investieren kann, welche Rolle das Vorwahljahr in den USA dabei spielt und weshalb Silber sogar das spannendere Investment sein könnte, erfahren Sie in diesem Interview mit Matthias Hüppe von der HSBC.