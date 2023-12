Richmond / London (ots) -Dass ein Name einen Einfluss darauf haben kann, wie wir Menschen wahrnehmen, ist bereits bekannt. Doch jetzt zeigt eine neue Umfrage von Hundefutter-Experte tails.com gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Appinio: Unsere Hunde sind da keine Ausnahme! Denn fast jede*r zweite Hundebesitzer*in in Deutschland (44,5%) ist demnach davon überzeugt, dass der Name des vierbeinigen Freundes sich direkt auf dessen Persönlichkeit auswirkt. Mit der Wahl des Hundenamens scheinen wir also auszudrücken, welchen Hundecharakter wir uns wünschen und wie sich unser bester Buddy in unser Leben integrieren soll. Entsprechend große Relevanz hat die Suche nach dem richtigen Namen: Mehr als ein Drittel der Befragten (36,3%) nahm sich eine Woche oder länger dafür Zeit. Unter Hundehalter*innen mit Kindern sagen sogar drei von zehn (32,3%), dass sie genauso lange oder sogar länger gebraucht haben, einen Namen für den Hund zu finden wie für ihr Kind. Wir wollen also, dass unsere pelzigen Begleiter perfekt zu uns passen - so wie unsere Lieblingsjeans, die wie angegossen sitzt.Von Rex Meier bis Rocky Schmidt: Jeder vierte Hund trägt einen Nachnamen - insbesondere bei PaarenDie Suche nach dem perfekten Namen endet dabei nicht bei der Entscheidung für einen der laut Umfrage beliebtesten Vornamen Luna, Sammy und Bella. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Besitzer*innen ihrem Hund auch einen Nachnamen geben - sozusagen der feine Anzug unter den Hundenamen. Meistens ist es der eigene Familienname: Knapp ein Viertel der Hunde (23,2%) trägt den Nachnamen des Herr- oder Frauchens. Ein klares Zeichen, dass wir die Zugehörigkeit unserer Begleiter auf vier Pfoten zur Familie ernst nehmen. Ganz so, als ob wir damit sagen wollten: "Wir sind nicht nur Mitbewohner, wir teilen sogar unseren Nachnamen. Hier sind unsere gemeinsamen Familienfotos."Besonders spannend daran: Vor allem diejenigen, die in einer Partnerschaft leben, zeigen gerne der Welt, dass ihr Hund ein vollwertiges Familienmitglied ist: 22,7 Prozent der Vergebenen gaben ihrem pelzigen Begleiter ihren eigenen Nachnamen, bei den Singles waren es hingegen nur 20,9 Prozent. Unter Hundebesitzer*innen, die verheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft sind, trägt sogar jeder vierte Hund einen Nachnamen. Ob dahinter nun der Wunsch nach einem Kinderersatz oder nach einer noch engeren Integration des Vierbeiners in das Familienleben steht: Der eigene Nachname spiegelt die tiefe Verbindung zu unserem tierischen Freund auf berührende Art und Weise wider.Royale Nachnamen, zweite Vornamen: Je jünger die Besitzer*innen, desto kreativer die HundenamenAuch wenn jede*r vierte Hundebesitzer*in (25,6%) angab, dass der Name des Fellfreundes eine persönliche Bedeutung für ihn oder sie hat, so zeigten doch insbesondere jüngere Befragte ein auffällig hohes Bedürfnis nach Unverwechselbarkeit. Denn je jünger die Halter*innen, desto höher war nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund überhaupt einen Nachnamen hat, sondern auch, dass dieser Nachname sich vom eigenen Familiennamen unterscheidet: Dreimal so viele der 18-29-Jährigen gaben ihrem Best Buddy einen individuellen Nachnamen wie der Befragten über 30. In diesen Fällen mögen es die Befragten gern hochherrschaftlich: Vier von zehn Hunde mit individuellem Nachnamen haben darin ein Adelsprädikat ("von", "vom" oder "of"). Ein wahrlich königlicher Auftritt für die pelzigen Herrscher des Sofas!Und damit noch nicht genug: Die jüngere Generation vergibt sogar gern auch noch einen zweiten Vornamen für ihren Hund. Mehr als jede*r sechste Hundehalter*in zwischen 18 und 29 Jahren bejahte die Frage, ob sein beziehungsweise ihr Hund einen zweiten Vornamen hat - typisch für das besonders starke Streben nach Unverwechselbarkeit der Gen Z. Bei den 30- bis 65-Jährigen war es hingegen nur jeder 20. Haben unsere liebsten Vierbeiner also bald vielleicht schon nicht nur coolere Tricks drauf als wir selbst, sondern auch die längeren Namen?Tipps von der tails.com Expertin: So gelingt das NamenstrainingWenn frischgebackene Hundebesitzer*innen dann irgendwann voller Stolz den perfekten Namen für ihren neuen Familienzuwachs gefunden haben, stellt sich die wohl wichtigste Frage: Wie bringt man dem Vierbeiner bei, dass er darauf hören soll? Dr. Antonia Klaus, Tierärztin von tails.com, erklärt, wie das am besten gelingt: "Der Hund ist heutzutage bei den meisten Hundehaltern ein richtiges Familienmitglied und das drückt sich auch oft in ganz besonderen, persönlichen Namen aus. Damit dein Hund lernt, auf seinen Namen zu hören, sprich ihn mit seinem Namen an und belohne ihn, sobald er darauf reagiert. Die Belohnung kann aus Leckerchen, Streicheln, Spielen oder auch einer fröhlichen Stimmlage bestehen. Dann steigerst du den Trainingsgrad, indem du bei geringer Ablenkung den Namen rufst. Wichtig ist mir immer Folgendes: Der Name eines Hundes ist kein Befehl - denn den sagen wir erst nach dem Namen. Zum Beispiel: 'Nando, komm her!' oder 'Nando, Aus!' Hat dein Hund bereits einen Namen, da du ihn beispielsweise aus dem Tierheim adoptiert hast, kannst du den neuen Namen immer vor seinem alten Namen nennen, wie bei einem Doppelnamen, zum Beispiel 'Nando-Marlow - bis der Hund sich dann an den neuen Namen gewöhnt hat." 